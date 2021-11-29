РБК узнал о планах изменить название документа о вакцинации от коронавируса

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.