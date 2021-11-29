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РБК узнал о планах изменить название документа о вакцинации от коронавируса

Ведомости

Кремль и правительство обсуждают варианты названия документа, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, перенесенный COVID-19 или медотвод от прививки. Использование термина «QR-код» в этой коннотации планируется свести к минимуму, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и источник, близкий к правительству.

Федеральный чиновник пояснил изданию, что QR-код — это инструмент передачи информации, а сам документ должен называться по-другому. Собеседники издания рассказали, что сейчас с помощью социологических исследований тестируются разные варианты названий, среди которых «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс», «санитарный паспорт» и т. д. 

Один из собеседников отметил, что финальное название документа, скорее всего, будет закреплено официально. Это можно сделать через поправки ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Закрытые социологические исследования показали, что более 50% россиян негативно воспринимают термин «QR-код», при этом показатель может вырасти. Среди таких людей есть и вакцинированные, и еще не сделавшие прививку. Часть людей воспринимает словосочетание «QR-код» как сатанинское, кто-то смотрит на него как на ограничение свободы, пояснил собеседник издания. 

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.

По данным собеседника «Ведомостей» в комитете Госдумы по охране здоровья, законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 г. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.

Ранее по теме: Законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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