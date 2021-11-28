Законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 года

Законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 годаИх второе и третье чтения могут пройти уже после Нового года
До конца 2021 г. Госдума может не принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в трех чтениях. Об этом сказал «Ведомостям» собеседник в комитете Госдумы по охране здоровья.
Согласно предложенным Белым домом поправкам в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, с 1 февраля по 1 июня 2022 г. все совершеннолетние при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля должен быть установлен переходный период – в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест. Точный перечень мест, где требуется QR-код или справка, определят губернаторы. Внесенные правительством поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводят обязательные QR-коды с 1 февраля и по 1 июня 2022 г. для покупки билетов на самолеты и поезда дальнего следования.
Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.
Источник «Ведомостей» в руководстве Госдумы говорит, что полностью законы могут быть приняты уже после Нового года. «Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение – в январе», – сказал собеседник. Такая «рассылка» обязательна по регламенту Госдумы, сказал источник, отметив, что даже сейчас инициатива правительства влияет на людей: «Темп вакцинации растет». Пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому наверняка законы примут до 1 февраля, добавил он.
По словам собеседника «Ведомостей» в комитете по охране здоровья (выступает соисполнителем по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах), второе и третье чтения инициатив могут пройти уже в 2022 г., поскольку они проходят стадию обсуждения. «Законы резонансные, все понимают, что они нужны», – подчеркнул собеседник. Но, как отметил он, требуется время, чтобы «убедить в этом людей».
Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев (соисполнитель по второй инициативе правительства) не стал говорить, когда может пройти второе чтение законопроекта и сколько будут собирать поправки перед ним. Собеседник в аппарате Госдумы полагает, что дата второго чтения станет окончательно понятна после того, как пройдет первое чтение: «После дискуссии станет понятно, сколько нужно времени на поправки».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службу правительства и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«Ведомости» писали 15 ноября со ссылкой на источник в «Единой России», что первое чтение законопроектов состоится на следующей же неделе после внесения. Оно могло состояться 18 ноября, уточнял собеседник в комитете Госдумы по охране здоровья. 15 ноября по итогам совета Госдумы председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нужно собрать отзывы регионов и экспертов, это займет месяц и позволит принять взвешенное решение.
26 ноября «нулевые чтения» законопроектов прошли в Общественной палате (ОП), а также Национальной медицинской палате. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил 26 ноября, что члены Национальной медицинской палаты «однозначно проголосовали» за поддержку законопроектов. Во время «нулевых чтений» в ОП врач московской ковидной больницы № 67 Алексей Норбунов сказал, что все 200 реанимационных коек в его клинике остаются заполненными из-за пандемии.
Против законопроектов о QR-кодах в ОП выступила только член палаты, руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пояснила присутствующим, что сама является сторонником вакцинации и привита, но вакцинация должна быть добровольной.
Секретарь ОП Лидия Михеева сказала, что палата предлагает некоторые нормы смягчить. Например, разрешить людям покупать билеты на поезд или самолет без QR-кодов в связи с трагическими событиями или другими экстренными ситуациями, а также включить больницы в перечень мест, посещение которых не потребует предъявления QR-кода. При этом в ОП нет единства мнений о том, нужна ли «амнистия» для непривитых россиян, ранее нелегально купивших сертификаты о вакцинации, отметила Михеева. По ее словам, окончательные рекомендации для Госдумы палата подготовит по итогам «нулевых чтений» на этой неделе.