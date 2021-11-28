Законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 года

Источник «Ведомостей» в руководстве Госдумы говорит, что полностью законы могут быть приняты уже после Нового года. «Пройдет первое чтение, после этого назначат рассылку инициативы другим субъектам законодательной инициативы для сбора поправок, она займет месяц, и уже после этого пройдет второе чтение – в январе», – сказал собеседник. Такая «рассылка» обязательна по регламенту Госдумы, сказал источник, отметив, что даже сейчас инициатива правительства влияет на людей: «Темп вакцинации растет». Пауза между вторым и третьим чтениями, когда в законопроекты можно вносить только юридическо-технические правки, будет меньше месяца, поэтому наверняка законы примут до 1 февраля, добавил он.