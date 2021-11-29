Названы города России с самым быстрым ростом цен на жилье в октябре 2021 года

Краснодар, Севастополь и Курск вошли в тройку российских городов, где жилье на вторичным рынке в октябре 2021 г. подорожало более всего. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG в 50 крупнейших городах страны на основе очищенных данных по средней стоимости 1 кв. м предложения на крупных российских онлайн-площадках и в региональных базах.