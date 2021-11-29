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Недвижимость

Названы города России с самым быстрым ростом цен на жилье в октябре 2021 года

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Краснодар, Севастополь и Курск вошли в тройку российских городов, где жилье на вторичным рынке в октябре 2021 г. подорожало более всего. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании SRG в 50 крупнейших городах страны на основе очищенных данных по средней стоимости 1 кв. м предложения на крупных российских онлайн-площадках и в региональных базах.

По итогам октября стоимость квадратного метра вторичного жилья в столице Кубани выросла на 15,55% до 82 595 руб. В Севастополе «квадрат» подорожал за месяц на 11,11% до 132 362 руб. В Курске этот показатель вырос на 5,71% до 59 394 руб. В первую десятку также вошли Сочи (5,42%), Екатеринбург (5,3%), Нижний Новгород (5,04%), Улан-Удэ (4,88%), Ярославль (4,7%), Липецк (4,69%) и Казань (4,62%), подсчитали в SRG.

Москва заняла 15-е место в списке — вторичное жилье в столице подорожало за месяц в среднем на 4,09% до 275 664 руб. за квадратный метр. Санкт-Петербург расположился на 41-й позиции с ростом на 1,97%. По итогам месяца квадратный метр в городе стоил в среднем 160 646 руб. Меньше всего цены выросли в Кирове, где рост составил 0,92%.

В среднем по 50 крупным городам квадратный метр вторичного жилья в октябре подорожал на 3,74% до примерно 769 000 руб. Это на 21,32% больше, чем годом ранее. «Собственники стремятся продать свое жилье наиболее выгодно, и часть объектов выходит на рынок по завышенному прайсу», — отметили эксперты компании.

Ранее в «Сбере» сообщили о замедлении темпов удорожания жилья на первичном рынке. По данным банка, цены на новостройки в России в октябре выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем, тогда как ранее, с января 2021 г., ежемесячно увеличивались на 2,4-4%. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 87 300 руб. 

Ранее по теме: «Сбер» заявил о замедлении темпов роста цен на новостройки в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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