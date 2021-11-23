«Сбер» заявил о замедлении темпов роста цен на новостройки в России

Все это привело к росту спроса на недвижимость в стране. В итоге жилье стало дорожать. Как рассказала в сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, с начала пандемии коронавируса квадратный метр жилья в России подорожал в среднем на 39%, тогда как с 2013 по 2020 г. — на 33%. После этого власти предприняли меры для охлаждения рынка. Условия «Господдержки 2020» изменили: ставку повысили до 7%, размер кредита опустили до 3 млн руб. для всех регионов. Кроме того, ЦБ в связи с разогнавшейся инфляцией стал повышать ключевую ставку. Сейчас она составляет 7,5% годовых.