«Сбер» заявил о замедлении темпов роста цен на новостройки в России
Цены на новостройки в России в октябре выросли на 0,9% по сравнению с сентябрем, тогда как ранее, с января 2021 г., ежемесячно увеличивались на 2,4-4%. Таким образом, темпы удорожания жилья на первичном рынке замедлились, заявил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
«Весь прошлый год ставки по ипотеке снижались, и так происходило во всех сегментах рынка, что вызвало, например, на первичном рынке рекордный рост цен. Сейчас разрыв между ценами на вторичке и на новостройки начал заметно сокращаться из-за замедления роста цен на квартиры в строящихся домах, которое началось в октябре», — сказал он.
По данным Сбербанка, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в октябре составила 87 300 руб.
Матовников отметил, что в Москве наблюдаемая динамика менее выражена. Так, за месяц стоимость новостроек выросла на 1,1% и составила 224 000 руб. за квадратный метр. До этого, в январе — сентябре, ежемесячное удорожание оценивалось примерно в 1,7%.
19 ноября старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Владимир Ситнов рассказал, что за первые девять месяцев 2021 г. новостройки в России подорожали на 22%. Подобный рост цен топ-менеджер назвал «беспрецедентным» и не виданным ранее.
В апреле прошлого года для поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса правительство России запустило льготную программу «Господдержка 2020», которая позволяла взять в ипотеку жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для остальных регионов. Банки же делали ставки еще ниже предельной, так как Центробанк к июлю опустил ключевую ставку до исторически минимальных 4,25% годовых.
Все это привело к росту спроса на недвижимость в стране. В итоге жилье стало дорожать. Как рассказала в сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, с начала пандемии коронавируса квадратный метр жилья в России подорожал в среднем на 39%, тогда как с 2013 по 2020 г. — на 33%. После этого власти предприняли меры для охлаждения рынка. Условия «Господдержки 2020» изменили: ставку повысили до 7%, размер кредита опустили до 3 млн руб. для всех регионов. Кроме того, ЦБ в связи с разогнавшейся инфляцией стал повышать ключевую ставку. Сейчас она составляет 7,5% годовых.