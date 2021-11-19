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Недвижимость

«Сбер»: Россия приблизится к Европе по уровню обеспеченности жильем через 25 лет

Ведомости

России потребуется не менее 25 лет, чтобы сравняться со средними европейскими государствами по уровню обеспеченности населения жильем, заявил старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Владимир Ситнов на конференции «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента».

«Мы по-прежнему считаем, что обеспеченность жильем жителей Российской Федерации недостаточна. На самом деле, если говорить о том, что мы в среднем в следующие годы будем вводить такими же темпами, как мы вводим сейчас — по 80–85 млн кв. м, то нам требуется не менее четверти века, чтобы сравняться со среднестатистическими европейскими странами», — сказал он.

Подобная оценка говорит о том, что повышенный спрос на недвижимость в России еще долго будет сохраняться, пояснил топ-менеджер. Кроме того, остается и потенциал кредитоспособности населения, добавил он. Согласно опросу Сбербанка, в течение ближайших двух лет 22% клиентов планируют купить новую квартиру, а 20% хотят приобрести загородный дом.

На фоне повышенного спроса сокращается объем предложения жилья, заявил Ситнов. Этот процесс длится с 2019 г., за это время показатель снизился на 18%.

Сложившаяся ситуация приводит к удорожанию недвижимости. Так, по оценке Сбербанка, за девять месяцев текущего года новостройки в России выросли в цене на 22%. «Это беспрецедентный рост, которого мы не видели раньше», — заявил Ситнов.

Топ-менеджер добавил, что сейчас в Сбербанке не видят существенных предпосылок для снижения цен на жилье в России. Ожидается, что в дальнейшем динамика повышения стоимости недвижимости продолжится, но вряд ли будет больше, чем общая инфляция. Во многом на показатели повлияют темпы роста цен на стройматериалы, пояснил Ситнов.

По данным Росстата, общая площадь жилых помещений в России на конец 2020 г. составила 3,9 млрд кв. м. На одного жителя страны приходилось в среднем 26,9 кв. м недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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