«Сбер»: Россия приблизится к Европе по уровню обеспеченности жильем через 25 лет
России потребуется не менее 25 лет, чтобы сравняться со средними европейскими государствами по уровню обеспеченности населения жильем, заявил старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Владимир Ситнов на конференции «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента».
«Мы по-прежнему считаем, что обеспеченность жильем жителей Российской Федерации недостаточна. На самом деле, если говорить о том, что мы в среднем в следующие годы будем вводить такими же темпами, как мы вводим сейчас — по 80–85 млн кв. м, то нам требуется не менее четверти века, чтобы сравняться со среднестатистическими европейскими странами», — сказал он.
Подобная оценка говорит о том, что повышенный спрос на недвижимость в России еще долго будет сохраняться, пояснил топ-менеджер. Кроме того, остается и потенциал кредитоспособности населения, добавил он. Согласно опросу Сбербанка, в течение ближайших двух лет 22% клиентов планируют купить новую квартиру, а 20% хотят приобрести загородный дом.
На фоне повышенного спроса сокращается объем предложения жилья, заявил Ситнов. Этот процесс длится с 2019 г., за это время показатель снизился на 18%.
Сложившаяся ситуация приводит к удорожанию недвижимости. Так, по оценке Сбербанка, за девять месяцев текущего года новостройки в России выросли в цене на 22%. «Это беспрецедентный рост, которого мы не видели раньше», — заявил Ситнов.
Топ-менеджер добавил, что сейчас в Сбербанке не видят существенных предпосылок для снижения цен на жилье в России. Ожидается, что в дальнейшем динамика повышения стоимости недвижимости продолжится, но вряд ли будет больше, чем общая инфляция. Во многом на показатели повлияют темпы роста цен на стройматериалы, пояснил Ситнов.
По данным Росстата, общая площадь жилых помещений в России на конец 2020 г. составила 3,9 млрд кв. м. На одного жителя страны приходилось в среднем 26,9 кв. м недвижимости.