«Сбер»: Россия приблизится к Европе по уровню обеспеченности жильем через 25 лет

«Мы по-прежнему считаем, что обеспеченность жильем жителей Российской Федерации недостаточна. На самом деле, если говорить о том, что мы в среднем в следующие годы будем вводить такими же темпами, как мы вводим сейчас — по 80–85 млн кв. м, то нам требуется не менее четверти века, чтобы сравняться со среднестатистическими европейскими странами», — сказал он.