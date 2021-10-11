Аналитики назвали регионы с наибольшим недостатком квадратных метров на семью

По данным Finexpertiza, в среднем по России на одного члена семьи приходится 16,9 кв. м жилья. При этом в некоторых из вошедших в топ-10 регионов это значение выше. Так, в Адыгее оно составляет 19,6 кв. м, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 18,9 и 18,3 кв. м соответственно, в Хакасии — 17,9 кв. м, в Дагестане — 22,5 кв. м. Такие субъекты, где на одного человека приходится больше жилищного пространства, чем в целом по стране, а доля неудовлетворенных высока, эксперты отнесли к условной группе регионов с недостатком «личного пространства» или с повышенными жилищными потребностями.