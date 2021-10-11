Аналитики назвали регионы с наибольшим недостатком квадратных метров на семью
Каждая третья семья в Адыгее (32,8%) жалуется на недостаток квадратных метров и стесненность жилищных условий, говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Росстата (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это самый высокий показатель среди всех регионов России. В целом же теснотой квартир недовольны 10,6 млн семей в стране, или 19,2%.
На втором месте находится Северная Осетия, где на недостаток квадратных метров пожаловались 31,2% семей. В топ-10 входят также Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — по 29% неудовлетворенных домохозяйств соответственно, Хакасия (28,8%), Чувашия (28%), Тыва (27,5%), Камчатский край (26,8%), Севастополь (26,5%) и Дагестан (26,1%).
По данным Finexpertiza, в среднем по России на одного члена семьи приходится 16,9 кв. м жилья. При этом в некоторых из вошедших в топ-10 регионов это значение выше. Так, в Адыгее оно составляет 19,6 кв. м, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — 18,9 и 18,3 кв. м соответственно, в Хакасии — 17,9 кв. м, в Дагестане — 22,5 кв. м. Такие субъекты, где на одного человека приходится больше жилищного пространства, чем в целом по стране, а доля неудовлетворенных высока, эксперты отнесли к условной группе регионов с недостатком «личного пространства» или с повышенными жилищными потребностями.
Фактически в наибольшей тесноте живут россияне из Республики Тыва, где на одного человека приходится 13,6 кв. м площади. За ней следуют Москва и Севастополь — по 13,7 кв. м, Магаданская область и Еврейская АО — по 13,8 кв. м, Ханты-Манскийский АО (13,9 кв. м), Чукотка (14,1 кв. м), Чувашия (14,2 кв. м), Алтай (14,4 кв. м) и Костромская область (14,5 кв. м).
Наименьшая доля жалующихся на тесноту жилья семей зафиксирована в Ингушетии — 5%. Там на одного члена семьи приходится 27,8 кв. м недвижимости — это больше всего в России. Также низкая доля недовольных домохозяйств отмечается в Брянской (5,3%), Рязанской (9,3%), Томской (11,9%), Ульяновской (12,3%), Вологодской (12,5%), Воронежской (12,9%) и Смоленской областях (13,1%), Мордовии (13,4%) и Республике Алтай (13,5%).