Каждая четвертая семья в России недовольна своими жилищными условиями
Более 14 млн, или 25,8% российских семей недовольны своими текущими жилищными условиями, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»). Оценка основана на данных опроса Росстата, проведенного в 2020 г. среди членов 60 000 домохозяйств из всех регионов страны.
Большинство из тех, кто выразил неудовлетворенность условиями проживания, пожаловались на плохое состояние жилья и тесноту — такая проблема отмечается у 11,1 млн домохозяйств в России. Еще 1,4 млн семей трудно уживаться с родственниками.
Лидером среди российских регионов по доле недовольных жилищными условиями домохозяйств является Северная Осетия. Там таких почти половина — 49%, или 99 646. Чуть ниже показатель в Карачаево-Черкесии — 44,9% (59 889 семей). Значение выше 40% зафиксировано также в Амурской области (43,8%, или 146 450 семей), Забайкальском крае (41,5%, или 162 345 семей), Карелии (41,3%, или 111 733 семьи), Курганской области (41,1%, или 152 441 семья) и Коми (40,8%, или 149 148 семей).
Наименьшая доля жалующихся на бытовые условия в Ингушетии — только 7,9%, или 5488 домохозяйств. В топ-5 входят также Калмыкия (12,8%, или 11 723 семьи), Калужская (14,1%, или 57 116 семей), Тульская (14,6%, или 93 267 семей) и Брянская области (17,9%, или 89 154 семьи).
В Москве жилищными условиями недовольна каждая пятая семья — 21,1%, или 933 641. В Московской области доля находится почти на уровне средней по стране — 24,1%, или 665 328 домохозяйств. В Санкт-Петербурге показатель составляет 20,6%, или 406 809 семей.
При этом почти половина семей, выразивших недовольство условиями проживания, на данный момент не собираются их улучшать: так ответили 46% респондентов, или 6,5 млн. Большинство — 7,6 млн — все же хотят позитивных изменений, причем 1,1 млн домохозяйств ждут помощи от государства: такие люди хотят встать на учет или ждут расселения ветхого и аварийного жилья. За собственные деньги приобрести новую недвижимость планируют 3,3 млн домохозяйств.
Президент Finexpertiza Global Елена Трубникова отметила, что за два года (предыдущее исследование проводилось в 2018 г.) число семей, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении жилищных условий, снизилось на 2 млн, или 13%. Одновременно с этим на 5% выросло количество тех, кто готов переехать в другой регион ради решения проблемы бытовой неустроенности: до 610 631 домохозяйства.