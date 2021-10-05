Каждая четвертая семья в России недовольна своими жилищными условиями

Президент Finexpertiza Global Елена Трубникова отметила, что за два года (предыдущее исследование проводилось в 2018 г.) число семей, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении жилищных условий, снизилось на 2 млн, или 13%. Одновременно с этим на 5% выросло количество тех, кто готов переехать в другой регион ради решения проблемы бытовой неустроенности: до 610 631 домохозяйства.