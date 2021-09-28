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Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья для домов, признанных аварийными по состоянию на январь 2021 г. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета», — сказал Путин.

Помимо этого российские власти ставят перед собой цель ускорения действующей программы расселения аварийного жилья, подчеркнул президент.

13 сентября Путин поручил в 2022 г. выделить из бюджета страны 45 млрд руб. на ликвидацию аварийного жилья. Ранее на эти цели правительство направило из резервного фонда 19,7 млрд руб.

Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. и предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.

Ранее по теме: Хуснуллин сообщил о планах утвердить концепцию перестройки ЖКХ в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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