Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета», — сказал Путин.