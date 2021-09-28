Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья для домов, признанных аварийными по состоянию на январь 2021 г. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.
«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. Прошу учесть это в проекте бюджета», — сказал Путин.
Помимо этого российские власти ставят перед собой цель ускорения действующей программы расселения аварийного жилья, подчеркнул президент.
13 сентября Путин поручил в 2022 г. выделить из бюджета страны 45 млрд руб. на ликвидацию аварийного жилья. Ранее на эти цели правительство направило из резервного фонда 19,7 млрд руб.
Действующая программа предусмотрена нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Программа рассчитана до конца 2024 г. и предусматривает расселение 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья.