Хуснуллин сообщил о планах утвердить концепцию перестройки ЖКХ в 2022 году

«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», — отметил Хуснуллин. По его словам, нужно выработать новые подходы к расселению аварийного жилья, также нужно решить, что делать с ветхим жильем: капитально ремонтировать, реконструировать или сносить. Власти должны принять решение, как присоединять строящееся жилье к старой инженерной инфраструктуре.