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Хуснуллин сообщил о планах утвердить концепцию перестройки ЖКХ в 2022 году

Ведомости

Концепцию перестройки системы ЖКХ планируется утвердить не позднее I квартала 2022 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», — отметил Хуснуллин. По его словам, нужно выработать новые подходы к расселению аварийного жилья, также нужно решить, что делать с ветхим жильем: капитально ремонтировать, реконструировать или сносить. Власти должны принять решение, как присоединять строящееся жилье к старой инженерной инфраструктуре.

«Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60% сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры "60 плюс", увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем пять-десять миллиардов рублей», — добавил Хуснуллин.

Среди других проблем сферы ЖКХ он назвал финансовое состояние организаций отрасли и законодательное урегулирование вопросов управления апартаментами и централизованно построенными коттеджными поселками.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 2022 г. направить 150 млрд руб. на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах, прежде всего на строительство современных очистных сооружений, в том числе на побережье Черного моря. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин ранее говорил, что объекты коммунальной инфраструктуры изношены на 60-70%, передает «РИА Новости».

Ранее по теме: В Счетной палате назвали изношенной 60% коммунальной инфраструктуры в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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