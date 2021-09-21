Хуснуллин сообщил о планах утвердить концепцию перестройки ЖКХ в 2022 году
Концепцию перестройки системы ЖКХ планируется утвердить не позднее I квартала 2022 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер», — отметил Хуснуллин. По его словам, нужно выработать новые подходы к расселению аварийного жилья, также нужно решить, что делать с ветхим жильем: капитально ремонтировать, реконструировать или сносить. Власти должны принять решение, как присоединять строящееся жилье к старой инженерной инфраструктуре.
«Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60% сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры "60 плюс", увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем пять-десять миллиардов рублей», — добавил Хуснуллин.
Среди других проблем сферы ЖКХ он назвал финансовое состояние организаций отрасли и законодательное урегулирование вопросов управления апартаментами и централизованно построенными коттеджными поселками.
Ранее президент России Владимир Путин поручил с 2022 г. направить 150 млрд руб. на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах, прежде всего на строительство современных очистных сооружений, в том числе на побережье Черного моря. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин ранее говорил, что объекты коммунальной инфраструктуры изношены на 60-70%, передает «РИА Новости».