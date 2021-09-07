В Счетной палате назвали изношенной 60% коммунальной инфраструктуры в России

По ее мнению, ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке не такая срочная, как в промышленности, однако лучше «действовать на опережение». «Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности», — пояснила Трунова.