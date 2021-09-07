В Счетной палате назвали изношенной 60% коммунальной инфраструктуры в России
Коммунальная инфраструктура в России сильно изношена, особенно в небольших городах; средний показатель составляет 60%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Наталью Трунову.
«Вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений», — отметила Трунова.
По ее мнению, ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке не такая срочная, как в промышленности, однако лучше «действовать на опережение». «Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности», — пояснила Трунова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил с 2022 г. направить 150 млрд руб. на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах, прежде всего на строительство современных очистных сооружений, в том числе на побережье Черного моря.
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин ранее говорил, что объекты коммунальной инфраструктуры изношены на 60-70%, передают «РИА Новости».