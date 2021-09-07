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В Счетной палате назвали изношенной 60% коммунальной инфраструктуры в России

Ведомости

Коммунальная инфраструктура в России сильно изношена, особенно в небольших городах; средний показатель составляет 60%, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Наталью Трунову.

«Вложения в этот сектор должны идти с учетом новейших технологий, в том числе цифровых, а также (там, где есть такая возможность) организационно-технологических изменений», — отметила Трунова.

По ее мнению, ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке не такая срочная, как в промышленности, однако лучше «действовать на опережение». «Без участия местных властей и помощи федерального центра не обойтись. Кроме того, энергоэффективность нужно обязательно закладывать и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям, не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности», — пояснила Трунова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 2022 г. направить 150 млрд руб. на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах, прежде всего на строительство современных очистных сооружений, в том числе на побережье Черного моря.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин ранее говорил, что объекты коммунальной инфраструктуры изношены на 60-70%, передают «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных