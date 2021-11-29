Cемьям погибших и пострадавших в шахте на «Листвяжной» выплатят около 100 млн рублей
Выплаты семьям погибших на шахте «Листвяжная» будут полностью завершены 29 ноября, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, слова которого передает ТАСС. Компания — владелец шахты выплатила порядка 100 млн руб. компенсаций, добавил он.
«Из областного бюджета и муниципалитетов мы сегодня закончим все выплаты, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность [тела их родственников], мы с уважением относимся к такому решению. Одновременно идет выплата денег со стороны компании, выплачено более 100 млн руб.», — сказал Цивилев журналистам.
Правительство России, в свою очередь, выделит порядка 80 млн руб. на выплаты пострадавшим и погибшим в аварии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, кадры которого показал телеканал «Россия 24». «Семьи погибших получат от федерального центра по 1 млн руб., пострадавшие в этой аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, по 400 000 руб., в случае легкой степени повреждений выплата составит 200 000 [руб.]», — сказал он.
5 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-Уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.
По словам Цивилева, грубых нарушений, которые позволили бы закрыть шахты, в Кузбассе не обнаружено. «Сейчас на территории Кузбасса все шахты работают. Комиссия все шахты и разрезы, не только угольные, все горные работы проверит. По результатам будет заключение. [Cейчас] никаких грубых нарушений, которые бы позволили бы вообще закрыть шахты, у нас нет», — сказал губернатор.