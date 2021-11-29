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Песков опроверг данные о планах поменять название документа о вакцинации

Ведомости

Власти России не планируют менять название документа, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание или медотвод от прививки, продолжат использовать термин «QR-код», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента, что власти обсуждают новое название для такого документа. По данным закрытых социологических опросов, термин «QR-код» не нравится жителям России. 

 «Нет. Это не так. Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется. Его можно как угодно называть, то есть эта информация достаточно странная», — ответил Песков на вопрос, планируют ли власти изменить термин «QR-код». По словам Пескова, это «абсолютно неважный вопрос». 

На вопрос, нужно ли придумать более приятное по звучанию название для этого документа, Песков сказал, что не готов вступать в такие дискуссии. Если название изменить, суть документа не меняется, добавил он. «Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», — отметил он.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.

По данным собеседника «Ведомостей» в комитете Госдумы по охране здоровья, законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 г. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.

Ранее по теме: РБК узнал о планах изменить название документа о вакцинации от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных