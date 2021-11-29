Песков опроверг данные о планах поменять название документа о вакцинации
Власти России не планируют менять название документа, который подтверждает вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание или медотвод от прививки, продолжат использовать термин «QR-код», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента, что власти обсуждают новое название для такого документа. По данным закрытых социологических опросов, термин «QR-код» не нравится жителям России.
«Нет. Это не так. Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется. Его можно как угодно называть, то есть эта информация достаточно странная», — ответил Песков на вопрос, планируют ли власти изменить термин «QR-код». По словам Пескова, это «абсолютно неважный вопрос».
На вопрос, нужно ли придумать более приятное по звучанию название для этого документа, Песков сказал, что не готов вступать в такие дискуссии. Если название изменить, суть документа не меняется, добавил он. «Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор – может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», — отметил он.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.
По данным собеседника «Ведомостей» в комитете Госдумы по охране здоровья, законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 г. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.