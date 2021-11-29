Сечин привел в пример опыт Китая в борьбе с пандемией

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о потенциальной опасности нового штамма вируса — «омикрон». По данным ВОЗ, он имеет имеет множество мутаций в спайковом белке, что потенциально может повлиять на траекторию пандемии коронавируса. «Предварительные данные свидетельствуют о том, что при этом варианте может быть повышен риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство», — указано в документе организации.