Сечин привел в пример опыт Китая в борьбе с пандемией
Китай подает наилучший пример в борьбе с пандемией коронавируса, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
«Под руководством Коммунистической партии Китая были мобилизованы все необходимые ресурсы, своевременно начаты карантинные мероприятия, правительством страны оперативно оказана адресная помощь отраслям и населению. В результате китайская экономика в январе-сентябре 2021 года показала рост на уровне 9,8%», — сказал Сечин. Он выразил уверенность в победе человечества над вирусом, несмотря на новые волны заражений.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о потенциальной опасности нового штамма вируса — «омикрон». По данным ВОЗ, он имеет имеет множество мутаций в спайковом белке, что потенциально может повлиять на траекторию пандемии коронавируса. «Предварительные данные свидетельствуют о том, что при этом варианте может быть повышен риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство», — указано в документе организации.
Россия с 28 ноября ограничила въезд для иностранцев, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге или побывавших в указанных странах в течение последних 10 дней. Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 февраля 2022 г.