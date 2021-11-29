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Общество

Сечин привел в пример опыт Китая в борьбе с пандемией

Ведомости

Китай подает наилучший пример в борьбе с пандемией коронавируса, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Под руководством Коммунистической партии Китая были мобилизованы все необходимые ресурсы, своевременно начаты карантинные мероприятия, правительством страны оперативно оказана адресная помощь отраслям и населению. В результате китайская экономика в январе-сентябре 2021 года показала рост на уровне 9,8%», — сказал Сечин. Он выразил уверенность в победе человечества над вирусом, несмотря на новые волны заражений.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о потенциальной опасности нового штамма вируса — «омикрон». По данным ВОЗ, он имеет имеет множество мутаций в спайковом белке, что потенциально может повлиять на траекторию пандемии коронавируса. «Предварительные данные свидетельствуют о том, что при этом варианте может быть повышен риск повторного заражения по сравнению с другими вариантами, вызывающими беспокойство», — указано в документе организации.

Россия с 28 ноября ограничила въезд для иностранцев, проживающих в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге или побывавших в указанных странах в течение последних 10 дней. Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 февраля 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных