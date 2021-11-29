В России больничные и часть пособий будут назначаться автоматически с 2022 года
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому с 2022 г. все больничные листы будут оформляться и оплачиваться автоматически, так же как пособия по беременности и родам и при рождении ребенка будут назначаться без подачи заявления, сообщила пресс-служба правительства.
Пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), как раньше, но теперь россиянам не нужно будет подавать в фонд документы и заявление. Информацию о размере зарплаты и уходе в декрет в ФСС будет передавать работодатель, а данные о рождения ребенка поступят из информационной системы ЗАГС.
Электронные больничные врачи будут загружать в единую информационную систему ФСС «Соцстрах». Данные об открытии, продлении и закрытии листка нетрудоспособности из системы автоматически будут поступать работодателю и в личный кабинет работника на портале госуслуг.
«На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит её работнику. Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг», — добавили в правительстве.
С 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Решения о назначении пенсии ПФР будет принимать на основе данных Федерального реестра инвалидов. Также в начале ноября Минтруд предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца с 1 января 2023 г.