В России больничные и часть пособий будут назначаться автоматически с 2022 года

Пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), как раньше, но теперь россиянам не нужно будет подавать в фонд документы и заявление. Информацию о размере зарплаты и уходе в декрет в ФСС будет передавать работодатель, а данные о рождения ребенка поступят из информационной системы ЗАГС.