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Общество

В России больничные и часть пособий будут назначаться автоматически с 2022 года

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому с 2022 г. все больничные листы будут оформляться и оплачиваться автоматически, так же как пособия по беременности и родам и при рождении ребенка будут назначаться без подачи заявления, сообщила пресс-служба правительства.

Пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), как раньше, но теперь россиянам не нужно будет подавать в фонд документы и заявление. Информацию о размере зарплаты и уходе в декрет в ФСС будет передавать работодатель, а данные о рождения ребенка поступят из информационной системы ЗАГС.

Электронные больничные врачи будут загружать в единую информационную систему ФСС «Соцстрах». Данные об открытии, продлении и закрытии листка нетрудоспособности из системы автоматически будут поступать работодателю и в личный кабинет работника на портале госуслуг. 

«На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму пособия и выплатит её работнику. Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) и направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг», — добавили в правительстве. 

С 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Решения о назначении пенсии ПФР будет принимать на основе данных Федерального реестра инвалидов. Также в начале ноября Минтруд предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца с 1 января 2023 г.

Ранее по теме: Минтруд предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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