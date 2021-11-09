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Общество

Минтруд предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца

Ведомости

Пенсии по потере кормильца будут назначаться автоматически с 1 января 2023 г., для получения выплаты не нужно будет подавать заявление, сообщила пресс-служба Минтруда. Такой законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.

«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 г. будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», — рассказали в Минтруде.

Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка должны подавать заявление в ПФР для назначения пенсии. В законопроекте предлагается назначать выплату без личного обращения. 

Ранее были внесены изменения в рамках социального казначейства, согласно которым с 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Решения о назначении пенсии ПФР будет принимать на основе данных Федерального реестра инвалидов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных