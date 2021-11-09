Минтруд предложил автоматически назначать пенсии по потере кормильца
Пенсии по потере кормильца будут назначаться автоматически с 1 января 2023 г., для получения выплаты не нужно будет подавать заявление, сообщила пресс-служба Минтруда. Такой законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru.
«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 г. будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», — рассказали в Минтруде.
Сейчас в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка должны подавать заявление в ПФР для назначения пенсии. В законопроекте предлагается назначать выплату без личного обращения.
Ранее были внесены изменения в рамках социального казначейства, согласно которым с 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Решения о назначении пенсии ПФР будет принимать на основе данных Федерального реестра инвалидов.