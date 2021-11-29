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Гособвинение запросило 4 года колонии отлученному от церкви схимонаху Сергию

Ведомости

Гособвинение попросило суд приговорить к четырем голам колонии бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря — схимонаха Сергия (Николая Романова), обвиняемого по трем статьям УК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы. 

«Государственный обвинитель в своих прениях по уголовному делу в отношении Романова Николая Васильевича просил признать подсудимого виновным по ч. 1 ст. 330 (самоуправство), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) и назначить окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Схимонах Сергий был задержан в декабре 2020 г. в результате штурма монастыря силовиками. Монастырь находился в подчинении Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, однако представители епархии не имели доступа к нему, так как он контролировался Сергием и его сторонниками. ТАСС сообщал, что причиной задержания стало видео на Youtube, на котором бывший схимонах призывает своих сподвижников «умереть за Россию».

Среднеуральский монастырь был построен под руководством Сергия. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре суд екатеринбургской епархии отлучил его от церкви за отрицание коронавируса. В апреле в проповеди Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.

В начале октября Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 г. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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