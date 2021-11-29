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ЕМА назвало преждевременными заявления об адаптации вакцин к новому штамму

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сочло преждевременными заявления о необходимости адаптации вакцин против коронавируса к новому «омикрон»-штамму, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя европейского регулятора. 

Вакцины, одобренные в Евросоюзе, по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты против госпитализации и смерти, подчеркнули в ЕМА. 

«Текущая информация недостаточна, чтобы установить, будет ли омикрон-вариант значительно распространяться, вызывая госпитализации, и в какой степени он может преодолевать иммунитет, полученный с помощью вакцин. Поэтому EMA считает, что в настоящий момент преждевременно говорить о необходимости в адаптации вакцин с другим составом для борьбы с этим новым вариантом», — говорится в заявлении. 

Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму. При этом там отметили, что считают существующие вакцины эффективными против новой мутации вируса. Ранее сегодня американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech сообщили, что начали работать над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм. 

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. Вирус уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле, Португалии и ряде других стран. 

Ранее по теме: Центр им. Гамалеи начал разработку «Спутника V» против «омикрон»-штамма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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