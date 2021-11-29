ЕМА назвало преждевременными заявления об адаптации вакцин к новому штамму

«Текущая информация недостаточна, чтобы установить, будет ли омикрон-вариант значительно распространяться, вызывая госпитализации, и в какой степени он может преодолевать иммунитет, полученный с помощью вакцин. Поэтому EMA считает, что в настоящий момент преждевременно говорить о необходимости в адаптации вакцин с другим составом для борьбы с этим новым вариантом», — говорится в заявлении.