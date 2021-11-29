Центр им. Гамалеи начал разработку «Спутника V» против «омикрон»-штамма
Центр им. Гамалеи начал разработку адаптации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). При этом там отметили, что считают существующие вакцины эффективными против новой мутации вируса.
«В маловероятном случае, если такая модификация потребуется, новая версия "Спутника" против штамма "омикрон" может быть готова к массовому производству через 45 дней», — отметили в РФПИ (цитата по «РИА Новости»).
По оценке фонда, «несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 г., а в 2022 г. могут быть доступны более 3 млрд доз».
26 ноября директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что специалисты проверят эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса, когда его получат. При этом ранее Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под «дельта»-штамм, если эффективность препарата начнет падать.
О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле и Португалии.
Ранее сегодня американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech сообщили, что начали работать над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм.