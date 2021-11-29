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Pfizer и Biontech начали адаптировать свою вакцину под штамм коронавируса «омикрон»

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Американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech начали работать над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм «омикрон», сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Новая версия препарата может появиться в течение 100 дней.

Компании начали этот процесс в прошлый четверг, когда стало известно о новом штамме. Pfizer и Biontech сначала проведут исследование, чтобы понять, нужно ли будет разрабатывать новую вакцину.

26 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину «Спутник V» можно будет модифицировать под новый штамм коронавируса. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что специалисты проверят эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса, когда его получат.

При этом ранее Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под «дельта»-штамм, если эффективность препарата начнет падать.

О выявлении в Ботсване нового штамма B.1.1.529, впоследствии названного «омикроном», 24 ноября рассказали британские ученые. Затем о его потенциальной опасности заявила Всемирная организация здравоохранения. Данный вариант имеет 32 мутации — больше всех ранее известных — и предположительно стал распространяться от человека, зараженного ВИЧ. На данный момент вирус обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии, Австралии, Израиле и Португалии. 

Ранее по теме: РФПИ заявил о возможности изменения «Спутника V» под новый штамм коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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