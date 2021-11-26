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РФПИ заявил о возможности изменения «Спутника V» под новый штамм коронавируса

Ведомости

Вакцину от коронавирусаа «Спутник V» можно модифицировать под новый штамм коронавируса, выявленный в Африке, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью RT.

«Мы можем очень быстро адаптировать вакцину к новому варианту, если это необходимо», — заявил Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил «Интерфаксу», что специалисты проверят эффективность «Спутника V» против нового штамма коронавируса, когда его получат. «Когда будет получен штамм (B.1.1.529 — ИФ), то мы, естественно, проверим экспериментально, насколько изменяется или не изменяется вируснейтрализующая способность сыворотки, полученная к "Спутнику V" по отношению к этому штамму, о чем мы сообщим всей мировой общественности», — рассказал Гинцбург.

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что вакцина «Спутник V» будет модифицирована под дельта-штамм, если эффективность препарата начнет падать.

О выявленном в Ботсване новом штамме коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что сегодня организация проведет совещание из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия — так, Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии.

Ранее по теме: ВОЗ созовет совещание из-за «ботсванского» штамма коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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