ВОЗ созовет совещание из-за «ботсванского» штамма коронавируса

Об выявленном в Ботсване новом штамме коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.