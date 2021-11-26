ВОЗ созовет совещание из-за «ботсванского» штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сегодня проведет совещание из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, который недавно обнаружили в Ботсване. Об этом сообщила на своей странице в Twitter технический руководитель организации по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.
«Я думаю, что исследователи из ЮАР и Ботсваны за обмен информацией с ВОЗ и миром о недавно обнаруженном варианте B.1.1.529. Сегодня мы снова соберемся для обсуждений», — написала она.
Ван Керкхове призвала всех присутствующих на совещании не допускать дискриминацию тех стран, которые открыто делятся своими выводами. Ранее она сообщила, что об обнаружении нового штамма ВОЗ рассказали специалисты из Южной Африки.
Об выявленном в Ботсване новом штамме коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.
В то же время, как уточнила Ван Керкхове, пока ученые следят за этим вирусом. Неизвестно, насколько он опасен и к чему ведет такое количество мутаций. Вчера эксперт заявила, что пока оснований для тревоги нет.