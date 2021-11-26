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ВОЗ созовет совещание из-за «ботсванского» штамма коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения сегодня проведет совещание из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, который недавно обнаружили в Ботсване. Об этом сообщила на своей странице в Twitter технический руководитель организации по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

«Я думаю, что исследователи из ЮАР и Ботсваны за обмен информацией с ВОЗ и миром о недавно обнаруженном варианте B.1.1.529. Сегодня мы снова соберемся для обсуждений», — написала она.

Ван Керкхове призвала всех присутствующих на совещании не допускать дискриминацию тех стран, которые открыто делятся своими выводами. Ранее она сообщила, что об обнаружении нового штамма ВОЗ рассказали специалисты из Южной Африки. 

Об выявленном в Ботсване новом штамме коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.

В то же время, как уточнила Ван Керкхове, пока ученые следят за этим вирусом. Неизвестно, насколько он опасен и к чему ведет такое количество мутаций. Вчера эксперт заявила, что пока оснований для тревоги нет.

Ранее по теме: В Великобритании рассказали о появлении нового опасного штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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