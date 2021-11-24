В Великобритании рассказали о появлении нового опасного штамма коронавируса
Британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может оказаться заразнее всех ныне известных, сообщает Daily Mail. Предполагается, что он появился в Ботсване и может получить название «ню».
На данный момент штамм обнаружили в трех странах мира. Он содержит в себе 32 мутации, обладает высокой трансмиссивностью и потенциально устойчив к вакцинам. По словам генетика из Университетского колледжа Лондона, профессора Франсуа Баллу, этот вариант вируса мог впервые возникнуть у пациента с ослабленным иммунитетом и недиагностированным СПИДом.
Научное название этого штамма — B.1.1.529. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона, доктор Том Пикок описал комбинацию мутаций данного варианта как «ужасающую». Потенциально такой вирус может быть «хуже, чем почти все остальные», в том числе индийский «дельта», подчеркнул он.
В то же время эксперты, опрошенные Daily Mail, заявили, что такое количество мутаций может сработать против нового штамма: сделать его «нестабильным» и не позволить широко распространиться. Пока «не нужно слишком беспокоиться» из-за него, так как высокая заразность и устойчивость к существующим препаратам не доказана, считают некоторые ученые.
По словам экспертов, у людей с ослабленной иммунной системой инфекции могут сохраняться месяцами, потому что их организм не в состоянии бороться с вирусами. Это дает последним время мутировать и научиться «обходить» защиту, в том числе антитела.