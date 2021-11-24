В Великобритании рассказали о появлении нового опасного штамма коронавируса

В то же время эксперты, опрошенные Daily Mail, заявили, что такое количество мутаций может сработать против нового штамма: сделать его «нестабильным» и не позволить широко распространиться. Пока «не нужно слишком беспокоиться» из-за него, так как высокая заразность и устойчивость к существующим препаратам не доказана, считают некоторые ученые.