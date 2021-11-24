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В Великобритании рассказали о появлении нового опасного штамма коронавируса

Ведомости

Британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может оказаться заразнее всех ныне известных, сообщает Daily Mail. Предполагается, что он появился в Ботсване и может получить название «ню».

На данный момент штамм обнаружили в трех странах мира. Он содержит в себе 32 мутации, обладает высокой трансмиссивностью и потенциально устойчив к вакцинам. По словам генетика из Университетского колледжа Лондона, профессора Франсуа Баллу, этот вариант вируса мог впервые возникнуть у пациента с ослабленным иммунитетом и недиагностированным СПИДом.

Научное название этого штамма — B.1.1.529. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона, доктор Том Пикок описал комбинацию мутаций данного варианта как «ужасающую». Потенциально такой вирус может быть «хуже, чем почти все остальные», в том числе индийский «дельта», подчеркнул он.

В то же время эксперты, опрошенные Daily Mail, заявили, что такое количество мутаций может сработать против нового штамма: сделать его «нестабильным» и не позволить широко распространиться. Пока «не нужно слишком беспокоиться» из-за него, так как высокая заразность и устойчивость к существующим препаратам не доказана, считают некоторые ученые.

По словам экспертов, у людей с ослабленной иммунной системой инфекции могут сохраняться месяцами, потому что их организм не в состоянии бороться с вирусами. Это дает последним время мутировать и научиться «обходить» защиту, в том числе антитела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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