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Путин предупредил об угрозе появления более опасных вариантов коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин не исключил появления более опасных вариантов коронавируса и призвал не ослаблять усилия по борьбе с пандемией. Об этом он заявил в ходе саммита АТЭС, слова российского лидера передает пресс-служба Кремля.

«Коронавирус еще далеко не побежден, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать все необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное и технологическое обеспечение», — сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание на то, что многие нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам. «Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — отметил российский лидер.

Россия продолжит оказывать содействие всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем и средств индивидуальной защиты, заверил он. Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могла бы ускорить процедуры оценки качества, безопасности и эффективности новых вакцин и препаратов, подчеркнул он.

«Недавно на саммите «двадцатки» Россия предложила партнерам в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов. Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», — отметил Путин.

1 ноября директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил об обнаружении в России двух новых вариантов коронавируса — «лямбда» и «мю». Они впервые были выявлены в Южной Америке. ВОЗ с июня 2021 г. рассматривает штамм «лямбда» как «вариант, вызывающий интерес». В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. Штамм «мю» был выявлен в Колумбии в январе 2021 г., в августе он был внесен в тот же список ВОЗ. К тому времени в мире обнаружили 3700 случаев заражения им, в том числе более 1400 случаев заражения в США. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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