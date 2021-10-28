Гинцбург: в Москве обнаружено около 10 мутаций «дельта»-штамма COVID-19
В Москве циркулирует около 10 вариантов «дельта»-штамма коронавируса SARS-CoV-2, однако ни один из них не распространился достаточно широко, чтобы говорить о его эпидемиологической значимости. Об этом рассказал 28 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам Гинцбурга, доля заболевшими эти разновидностями не превышает 0,5%. «Ни один не превышает эпидемически значимое количество в популяции. Поэтому до тех пор, пока он (AY.4.2) не превысит 2-5%, он не будет считаться и фактически по своей сути являться эпидемически значимым по сравнению с теми, которые возникли раньше», — приводит слова специалиста «Интерфакс».
Ранее стало известно, что новый вариант «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 появился в Москве и Московской области. Впервые этот штамм был обнаружен в Британии, где на него приходится почти 10% новых случаев заражения. Причина более высокой заразности «дельта»-штамма кроется в его улучшенной способности к слиянию с мембраной клетки человека после связывания с рецептором ACE2.
Несмотря на потенциально более высокую контагиозность, российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает против AY.4.2, утверждает Гинцбург. По его словам, пока нет необходимости отдельно проверять препарат на его способность справляться с осложнениями, которые вызывает этот вариант.
Ранее Гинцбург рассказал о возможном способе обеспечить 100%-ную защиту от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, вакцинация «Спутником V» и затем применение вакцины в виде назального спрея может теоретически создать необходимый барьер, который может защитить организм не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения коронавирусом в принципе. Это предположение еще требует подтверждения в ходе клинических испытаний.