Гинцбург: в Москве обнаружено около 10 мутаций «дельта»-штамма COVID-19

По словам Гинцбурга, доля заболевшими эти разновидностями не превышает 0,5%. «Ни один не превышает эпидемически значимое количество в популяции. Поэтому до тех пор, пока он (AY.4.2) не превысит 2-5%, он не будет считаться и фактически по своей сути являться эпидемически значимым по сравнению с теми, которые возникли раньше», — приводит слова специалиста «Интерфакс».