Гинцбург сообщил об эффективности «Спутника V» против штамма AY.4.2

Новую мутацию «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 ранее обнаружили в Москве и Московской области. По словам главы Роспотребнадзора Анна Попова, пока было зарегистрировано все три случаев заражения этим штаммом, который впервые нашли в этом году британские вирусологи. Они же сообщили, что он на 10-15% контагиознее исходного «дельта»-штамма (то есть один инфицированный способен заражать до девяти человек), а в стране на него приходится почти 10% новых случаев заражения.