Гинцбург сообщил об эффективности «Спутника V» против штамма AY.4.2
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности вакцины «Спутник V» против нового варианта коронавируса AY.4.2, который недавно был обнаружен в России.
«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга. При этом он напомнил, что вирус мутирует и его новые штаммы появляются постоянно.
Новую мутацию «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 ранее обнаружили в Москве и Московской области. По словам главы Роспотребнадзора Анна Попова, пока было зарегистрировано все три случаев заражения этим штаммом, который впервые нашли в этом году британские вирусологи. Они же сообщили, что он на 10-15% контагиознее исходного «дельта»-штамма (то есть один инфицированный способен заражать до девяти человек), а в стране на него приходится почти 10% новых случаев заражения.
Несмотря на это, британский Минздрав заявил, что у него нет оснований считать этот вариант более опасным для человека. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что новая мутация обладает большей заразностью, однако на тяжесть протекания заболевания, а значит, и на характер лечения пациентов, не повлияет.