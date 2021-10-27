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Гинцбург сообщил об эффективности «Спутника V» против штамма AY.4.2

Ведомости

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности вакцины «Спутник V» против нового варианта коронавируса AY.4.2, который недавно был обнаружен в России.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга. При этом он напомнил, что вирус мутирует и его новые штаммы появляются постоянно.

Новую мутацию «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 ранее обнаружили в Москве и Московской области. По словам главы Роспотребнадзора Анна Попова, пока было зарегистрировано все три случаев заражения этим штаммом, который впервые нашли в этом году британские вирусологи. Они же сообщили, что он на 10-15% контагиознее исходного «дельта»-штамма (то есть один инфицированный способен заражать до девяти человек), а в стране на него приходится почти 10% новых случаев заражения.

Несмотря на это, британский Минздрав заявил, что у него нет оснований считать этот вариант более опасным для человека. Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил, что новая мутация обладает большей заразностью, однако на тяжесть протекания заболевания, а значит, и на характер лечения пациентов, не повлияет.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре сравнили опасность «дельта»-штамма коронавируса и AY.4.2

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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