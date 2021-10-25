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В Москве и Подмосковье обнаружен новый вариант штамма коронавируса AY.4.2

Ведомости

Новую мутацию «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 обнаружили в Москве и Московской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью в программе «Познер» на «Первом канале».

По словам Поповой, речь идет о трех выявленных случаях заболевания, власти «очень внимательно» наблюдают за развитием ситуации. Она добавила, что мутации коронавируса пока не вызывают больших опасений, однако отметила, что медленные темпы вакцинации способствуют адаптации вируса. Глава Роспотребнадзора также заявила, что сейчас на «дельта»-штамм приходится почти 100% случаев заражения коронавирусной инфекцией во всем мире.

AY.4.2 — одна из около 50 версий «дельта»-штамма, которую также называют «дельта плюс». Она отличается двумя характерными мутациями в спайк-белке, которым вирус заражает клетки человека, называемые Y145H и A222V. Этот вариант был впервые обнаружен в Великобритании в этом году, позже его выявили в других европейских странах, США и Израиле. Предварительные результаты исследований показывают, что он на 10-15% заразнее своего «прародителя». В Британии на AY.4.2 приходится около 8% всех зараженных пациентов.

22 октября об обнаружении случаев заражения новой разновидностью «дельта»-штамма AY.4.2 в России рассказал эпидемиолог Камиль Хафизов. По его словам, этот вариант не настолько сильно отличается от «дельта»-штамма, чтобы кардинально повлиять на способность связывания белка коронавируса с антителами, поэтому его распространение может увеличить скорость заражения, но не тяжесть протекания заболевания. По словам президента РАН Александра Сергеева, отечественные вакцины демонстрируют большую эффективность в борьбе с «дельта»-штаммом, чем зарубежные РНК-вакцины.

Ранее по теме: Центр «Вектор» опубликовал фото дельта-штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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