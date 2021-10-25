В Москве и Подмосковье обнаружен новый вариант штамма коронавируса AY.4.2

AY.4.2 — одна из около 50 версий «дельта»-штамма, которую также называют «дельта плюс». Она отличается двумя характерными мутациями в спайк-белке, которым вирус заражает клетки человека, называемые Y145H и A222V. Этот вариант был впервые обнаружен в Великобритании в этом году, позже его выявили в других европейских странах, США и Израиле. Предварительные результаты исследований показывают, что он на 10-15% заразнее своего «прародителя». В Британии на AY.4.2 приходится около 8% всех зараженных пациентов.