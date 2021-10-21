В России обнаружен новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2
В России выявили случаи заражения новой разновидностью дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая может вызвать новый скачок заболеваемости. Об этом рассказал журналистам руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus". В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», — сказал Хафизов (цитата по «РИА Новости»).
AY.4.2 — одна из более 40 версий дельта-штамма, которая отличается двумя характерными мутациями в спайк-белке, которым вирус заражает клетки человека, называемые Y145H и A222V. Эта разновидность коронавируса впервые была обнаружена в Великобритании в этом году, позже ее выявили уже был в других европейских странах, США и Израиле. Предварительные результаты исследований показывают, что она на 10-15% заразнее своего «прародителя». В Британии на конец сентября на AY.4.2 приходилось 6% всех зараженных пациентов.
Хафизов заявил, что вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока, однако, по его словам, этот вариант не настолько сильно отличается от дельта-штамма, чтобы кардинально повлиять на способность связывания белка коронавируса с антителами. Поэтому, по словам эпидемиолога, распространение AY.4.2 может увеличить скорость заражения, но не на тяжесть протекания заболевания.
«Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией», — добавил он.
В среду, 20 октября, суточная смертность от COVID-19 в России обновила антирекорд второй день подряд. В стране было выявлено 1028 летальных исходов против 1015 днем ранее, общее число смертей от коронавируса за время пандемии достигло 226 353 человек. С начала июля в России умирали более 700 пациентов с Covid-19 в сутки, в августе этот показатель преодолел отметку в 800 смертей, а 6 октября впервые с начала пандемии превысил 900 случаев.