В России обнаружен новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2

AY.4.2 — одна из более 40 версий дельта-штамма, которая отличается двумя характерными мутациями в спайк-белке, которым вирус заражает клетки человека, называемые Y145H и A222V. Эта разновидность коронавируса впервые была обнаружена в Великобритании в этом году, позже ее выявили уже был в других европейских странах, США и Израиле. Предварительные результаты исследований показывают, что она на 10-15% заразнее своего «прародителя». В Британии на конец сентября на AY.4.2 приходилось 6% всех зараженных пациентов.