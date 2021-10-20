Великобритания подтвердила распространение нового штамма коронавируса
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил распространение нового штамма коронавируса AY.4.2 в стране, передает «РИА Новости».
«Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы», — заявил министр на пресс-конференции.
Вчера Financial Times со ссылкой на ученых сообщила о распространении в Великобритании варианта коронавируса AY.4.2, который, по предварительным данным, на 10–15% заразнее «дельты». Существует вероятность, что обнаруженная форма вируса является самой заразной из всех известных за время пандемии. Однако пока AY.4.2 широко распространился только в Великобритании, так что делать точные утверждения о его опасности преждевременно, заявили эксперты.
Сегодня, 20 октября, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски в ходе брифинга сообщила, что AY.4.2, на который сейчас приходится каждый десятый случай заболевания COVID-19 в Великобритании, обнаружен в США.
CDC продолжает следить за новыми вариантами вируса, включая AY.4.2. На данный момент последний не получил столь массового распространения в США, как в Великобритании, подчеркнула директор CDC. Она добавила, что пока доказательства о негативном влиянии AY.4.2 на вакцины и лекарства против COVID-19 отсутствуют.