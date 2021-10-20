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Великобритания подтвердила распространение нового штамма коронавируса

Ведомости

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил распространение нового штамма коронавируса AY.4.2 в стране, передает «РИА Новости». 

«Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчет следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы», — заявил министр на пресс-конференции.

Вчера Financial Times со ссылкой на ученых сообщила о распространении в Великобритании варианта коронавируса AY.4.2, который, по предварительным данным, на 10–15% заразнее «дельты». Существует вероятность, что обнаруженная форма вируса является самой заразной из всех известных за время пандемии. Однако пока AY.4.2 широко распространился только в Великобритании, так что делать точные утверждения о его опасности преждевременно, заявили эксперты.

Сегодня, 20 октября, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски в ходе брифинга сообщила, что AY.4.2, на который сейчас приходится каждый десятый случай заболевания COVID-19 в Великобритании, обнаружен в США. 

CDC продолжает следить за новыми вариантами вируса, включая AY.4.2. На данный момент последний не получил столь массового распространения в США, как в Великобритании, подчеркнула директор CDC. Она добавила, что пока доказательства о негативном влиянии AY.4.2 на вакцины и лекарства против COVID-19 отсутствуют. 

Ранее по теме: FT сообщила о появлении в Великобритании более заразной формы коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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