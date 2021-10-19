FT сообщила о появлении в Великобритании более заразной формы коронавируса
В Великобритании растет доля заражений вариантом коронавируса AY.4.2, который произошел от штамма «дельта», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на ученых. Предполагается, что новая форма инфекции может быть заразнее той, от которой появилась.
На данный момент на AY.4.2, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще не присвоила букву греческого алфавита, приходится каждый десятый случай заражения. В то же время FT отмечает, что скорость его распространения пока все же меньше, чем у «дельты».
Директор Института Венгера при Кембриджском геномном исследовательском центре Джеффри Барретт и директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу заявили, что AY.4.2, вероятно, на 10-15% более заразен, чем «дельта». Второй из ученых уточнил, что, если предварительные сведения подтвердятся, может оказаться, что обнаруженная форма вируса является самой заразной из всех известных за время пандемии.
«Но на данном этапе мы должны быть осторожны. Британия — единственная страна, в которой он [новый вид вируса] добился такого успеха, и я все же не исключаю, что его рост является случайным», — предупредил Баллу.
FT уточняет, что AY.4.2 является одним из 45 подвидов штамма «дельта». Его появление некоторые эксперты связывают с ростом заболеваемости COVID-19 в Великобритании, а также увеличением числа госпитализаций и смертей. Кроме того, дополнительной причиной мог стать тот факт, что в стране меньше внимания, чем в соседних государствах, уделяется мерам защиты, в частности, соблюдению масочного режима, социальной дистанции, проветриванию и переходу сотрудников на удаленный режим работы.
По данным на сайте правительства Великобритании, за последние сутки в стране выявили 43 738 новых случаев коронавируса, умерли 223 человека. Текущий уровень ежедневного прироста зараженных в стране соответствует тому, что наблюдался в июле. За все время пандемии инфекция подтвердилась более чем у 8,5 млн британцев, скончались при этом 138 852 из них.