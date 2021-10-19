FT сообщила о появлении в Великобритании более заразной формы коронавируса

FT уточняет, что AY.4.2 является одним из 45 подвидов штамма «дельта». Его появление некоторые эксперты связывают с ростом заболеваемости COVID-19 в Великобритании, а также увеличением числа госпитализаций и смертей. Кроме того, дополнительной причиной мог стать тот факт, что в стране меньше внимания, чем в соседних государствах, уделяется мерам защиты, в частности, соблюдению масочного режима, социальной дистанции, проветриванию и переходу сотрудников на удаленный режим работы.