Суточная смертность от COVID-19 в России обновила рекорд второй день подряд

В течение последних 24 часов инфекция подтвердилась у 34 073 граждан после 33 740 вчера. Число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в России достигло 8 094 825. При этом 7 065 712 человек выздоровели после COVID-19, из них 25 231 — за минувшие сутки.