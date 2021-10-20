Суточная смертность от COVID-19 в России обновила рекорд второй день подряд
За последние сутки в России умерли 1028 пациентов с COVID-19, следует из данных оперштаба на 20 октября. Показатель обновил исторический рекорд второй день подряд, вчера он составил 1015 случаев. Общее число жителей страны, умерших от коронавируса за время пандемии, достигло 226 353 человек.
В течение последних 24 часов инфекция подтвердилась у 34 073 граждан после 33 740 вчера. Число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в России достигло 8 094 825. При этом 7 065 712 человек выздоровели после COVID-19, из них 25 231 — за минувшие сутки.
В Москве коронавирус обнаружили еще у 5847 граждан, скончались 76 жителей с COVID-19. Таким образом, регион лидирует и по суточному приросту заражений, и по их общему числу, которое теперь составляет 1 737 784. В целом от инфекции умер 30 381 житель столицы.
В топ-5 по суточному приросту выявленных заболевших вошли также Санкт-Петербург (+3274), Московская (+2590), Самарская (+930) и Нижегородская области (+728). В двух последних регионах показатели являются рекордными за все время пандемии.