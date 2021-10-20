Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Суточная смертность от COVID-19 в России обновила рекорд второй день подряд

Ведомости

За последние сутки в России умерли 1028 пациентов с COVID-19, следует из данных оперштаба на 20 октября. Показатель обновил исторический рекорд второй день подряд, вчера он составил 1015 случаев. Общее число жителей страны, умерших от коронавируса за время пандемии, достигло 226 353 человек. 

В течение последних 24 часов инфекция подтвердилась у 34 073 граждан после 33 740 вчера. Число выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в России достигло 8 094 825. При этом 7 065 712 человек выздоровели после COVID-19, из них 25 231 — за минувшие сутки. 

В Москве коронавирус обнаружили еще у 5847 граждан, скончались 76 жителей с COVID-19. Таким образом, регион лидирует и по суточному приросту заражений, и по их общему числу, которое теперь составляет 1 737 784. В целом от инфекции умер 30 381 житель столицы.

В топ-5 по суточному приросту выявленных заболевших вошли также Санкт-Петербург (+3274), Московская (+2590), Самарская (+930) и Нижегородская области (+728). В двух последних регионах показатели являются рекордными за все время пандемии.

Ранее по теме: Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных