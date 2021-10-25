Центр «Вектор» опубликовал фото дельта-штамма коронавируса

Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у индийского штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.