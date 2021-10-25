Центр «Вектор» опубликовал фото дельта-штамма коронавируса
Специалисты научного центра «Вектор» впервые сделали фото дельта-штамма коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки», — сообщили в Роспотребнадзоре. В пресс-службе уточнили, что ультратонкие срезы клеток, залитые в эпоксидные смолы, были окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.
Ранее сегодня «Интерфакс» сообщил со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, что дельта-штамм коронавируса повышает риск госпитализации на 108% по сравнению с исходным штаммом, риск поступления в реанимацию — на 234%, риск смерти — на 132%. Главным фактором роста заболеваемости Чуланов назвал низкий уровень коллективного иммунитета — 45,7% при целевом показателе в 80%.
Дельта-вариант коронавируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. С тех пор он распространился далеко за пределы страны. Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, так как при проникновении в организм они становятся устойчивыми к антителам. По его словам, у индийского штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками организма человека.