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В Роспотребнадзоре сравнили опасность «дельта»-штамма коронавируса и AY.4.2

Ведомости

У врачей нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение COVID-19 или что он устойчив к антителам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова. 

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой", — рассказал Хафизов. По его словам, этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты стоит интерпретировать с осторожностью.

AY.4.2 — одна из около 50 версий «дельта»-штамма, которую также называют «дельта плюс». Этот вариант был впервые обнаружен в Великобритании в этом году, позже его выявили в других европейских странах, США и Израиле.

Предварительные результаты исследований показывают, что он на 10-15% заразнее своего «прародителя». В Британии на AY.4.2 приходится около 8% всех зараженных пациентов. В России известно о трех случаях заражения новым вариантом вируса в Москве и Московской области. Большинство российских тест-систем на коронавирус, по данным Роспотребнадзора, могут выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2.

Ранее по теме: В Москве и Подмосковье обнаружен новый вариант штамма коронавируса AY.4.2

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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