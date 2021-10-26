В Роспотребнадзоре сравнили опасность «дельта»-штамма коронавируса и AY.4.2

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой", — рассказал Хафизов. По его словам, этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты стоит интерпретировать с осторожностью.