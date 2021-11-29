Центр Гамалеи подал в Минздрав заявку на исследование вакцины для детей

Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет может начаться в конце декабря этого года, детей от 6 до 11 лет — еще через два месяца, считает Гинцбург. По его словам, «детскую» вакцину от коронавируса необходимо внести в календарь прививок, что сделает ее обязательной.