Центр Гамалеи подал в Минздрав заявку на исследование вакцины для детей
Центр им. Гамалеи подал заявку в Минздрав на проведение исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет. Об этом сообщил журналистам директор центра Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».
«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет», — сказал Гинцбург журналистам.
Вакцинация от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет может начаться в конце декабря этого года, детей от 6 до 11 лет — еще через два месяца, считает Гинцбург. По его словам, «детскую» вакцину от коронавируса необходимо внести в календарь прививок, что сделает ее обязательной.
26 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М» может поступить в оборот через три недели. Препарат был также разработан Центром им. Гамалеи на базе вакцины «Спутник V». После вакцинации «Спутником М» клеточный иммунитет к коронавирусу сформировался у 93,2% добровольцев. Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний.
После прививки «Спутником М» могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, дислепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.
Препарат еще находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.