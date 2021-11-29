СМИ узнали о готовящихся штрафах в Австрии за отказ от обязательной вакцинации

19 ноября канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что в стране с 22 ноября введен общенациональный локдаун для всех жителей из-за высокой заболеваемости COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с коронавирусом. Тогда же канцлер анонсировал подготовку к введению обязательной вакцинации в стране для всего населения с февраля следующего года. «Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 г.», — отмечал он.