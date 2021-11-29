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СМИ узнали о готовящихся штрафах в Австрии за отказ от обязательной вакцинации

Ведомости

Законопроект о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки в размере до 7200 евро, сообщает газета Die Presse со ссылкой на документ, разрабатываемый правительством. 

Как стало известно изданию, законопроект предполагает распространение вакцинации от коронавируса на всех проживающих в Австрии с февраля 2022 г. Исключения будут сделаны для людей с риском для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет.

Предполагается, что минимальный штраф за отказ от прививки будет составлять 3 600 евро или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты. Крупный штраф в 7 200 евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку. 

Законопроект должен быть представлен в парламент Австрии 6 декабря. 

19 ноября канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что в стране с 22 ноября введен общенациональный локдаун для всех жителей из-за высокой заболеваемости COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с коронавирусом. Тогда же канцлер анонсировал подготовку к введению обязательной вакцинации в стране для всего населения с февраля следующего года. «Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 г.», — отмечал он. 

Такое решение вызвало волну протестов в стране с участием десятков тысяч человек, выступающих за добровольную вакцинацию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных