СМИ узнали о готовящихся штрафах в Австрии за отказ от обязательной вакцинации
Законопроект о введении обязательной вакцинации от коронавируса в Австрии предусматривает штраф за отказ от прививки в размере до 7200 евро, сообщает газета Die Presse со ссылкой на документ, разрабатываемый правительством.
Как стало известно изданию, законопроект предполагает распространение вакцинации от коронавируса на всех проживающих в Австрии с февраля 2022 г. Исключения будут сделаны для людей с риском для жизни и здоровья из-за прививки, беременных и подростков до 12 лет.
Предполагается, что минимальный штраф за отказ от прививки будет составлять 3 600 евро или четыре месяца лишения свободы за отказ от его выплаты. Крупный штраф в 7 200 евро будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку.
Законопроект должен быть представлен в парламент Австрии 6 декабря.
19 ноября канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что в стране с 22 ноября введен общенациональный локдаун для всех жителей из-за высокой заболеваемости COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с коронавирусом. Тогда же канцлер анонсировал подготовку к введению обязательной вакцинации в стране для всего населения с февраля следующего года. «Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 г.», — отмечал он.
Такое решение вызвало волну протестов в стране с участием десятков тысяч человек, выступающих за добровольную вакцинацию.