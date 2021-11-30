Скворцова заявила об эффективности «Мир-19» против штамма омикрон

«Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Такой препарат наш институт иммунологии создал — препарат "Мир-19», — рассказала Скворцова (цитата по ТАСС). Она добавила, что лекарство будет эффективно против омикрона.