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Скворцова заявила об эффективности «Мир-19» против штамма омикрон

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Российский препарат для лечения коронавируса «Мир-19» будет эффективен против штамма омикрон, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Такой препарат наш институт иммунологии создал — препарат "Мир-19», — рассказала Скворцова (цитата по ТАСС). Она добавила, что лекарство будет эффективно против омикрона.

По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мир-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса. Вторая фаза сейчас заканчивается, и ФМБА подало отчет в Минздрав и ждет окончания процедуры регистрации лекарства, отметила Скворцова.

«Мир-19» — препарат, который предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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