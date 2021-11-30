Скворцова заявила об эффективности «Мир-19» против штамма омикрон
Российский препарат для лечения коронавируса «Мир-19» будет эффективен против штамма омикрон, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы ставили перед собой задачу в разработке противовирусных этиотропных высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Такой препарат наш институт иммунологии создал — препарат "Мир-19», — рассказала Скворцова (цитата по ТАСС). Она добавила, что лекарство будет эффективно против омикрона.
По ее словам, вторая фаза клинических испытаний показывает преимущество «Мир-19» перед уже существующими препаратами против коронавируса. Вторая фаза сейчас заканчивается, и ФМБА подало отчет в Минздрав и ждет окончания процедуры регистрации лекарства, отметила Скворцова.
«Мир-19» — препарат, который предназначен для профилактики и лечения коронавируса через ингаляционное или интраназальное введение. Лекарство прекращает размножение вируса и предотвращает тяжелое течение болезни, пневмониты и острый респираторный дистресс-синдром на фоне коронавируса.