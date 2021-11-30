Мир быстро закрывается от источников штамма омикрон

Штамм COVID-19 омикрон, название которому было подобрано ВОЗ только 26 ноября, впервые был обнаружен в ЮАР, в различных странах уже зафиксированы десятки заразившихся, но о случаях смерти от него пока не известно, сообщила 29 ноября ВОЗ. Пока не ясно и то, насколько эффективны существующие вакцины против нового штамма, но такие разработчики вакцин, как Pfizer и Moderna, начали активные исследования по этому вопросу, говорится в заявлениях этих компаний. Нет точных данных и о том, насколько тяжело проходит заболевание, вызванное новым штаммом, и передается ли он быстрее от человека к человеку, чем прежние варианты, говорится в сообщении ВОЗ. Однако существует вероятность, что уже переболевшие COVID-19 могут легче заразиться новым вариантом вируса, отмечают в организации. Для того чтобы выяснить все эти подробности, потребуются дни или недели, сообщает ВОЗ.