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Мир быстро закрывается от источников штамма омикрон

Его опасность пока непонятна
Илья Лакстыгал
AP

Запрет на въезд из ЮАР и ее соседей из-за штамма коронавируса омикрон – дискриминация, его необходимо отменить немедленно, заявил южно-африканский президент Сирил Рамафоса. По его словам, транспортные барьеры только усугубят положение пострадавших от пандемии стран.

Штамм COVID-19 омикрон, название которому было подобрано ВОЗ только 26 ноября, впервые был обнаружен в ЮАР, в различных странах уже зафиксированы десятки заразившихся, но о случаях смерти от него пока не известно, сообщила 29 ноября ВОЗ. Пока не ясно и то, насколько эффективны существующие вакцины против нового штамма, но такие разработчики вакцин, как Pfizer и Moderna, начали активные исследования по этому вопросу, говорится в заявлениях этих компаний. Нет точных данных и о том, насколько тяжело проходит заболевание, вызванное новым штаммом, и передается ли он быстрее от человека к человеку, чем прежние варианты, говорится в сообщении ВОЗ. Однако существует вероятность, что уже переболевшие COVID-19 могут легче заразиться новым вариантом вируса, отмечают в организации. Для того чтобы выяснить все эти подробности, потребуются дни или недели, сообщает ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных