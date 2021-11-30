«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле в отношении нескольких генералов Росгвардии

В этому времени внутренние войска МВД прекратили существование, и на их основе была создана Росгвардия. ИС «Недвижимость» тогда существовала только на бумаге, загрузить ее и начать работать с ней было нельзя, а 192 млн руб., выделенные из бюджета на ее создание, были полностью освоены. По предварительным подсчетам проверяющих, цена работ была завышена на 90 млн руб.