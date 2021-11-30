«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле в отношении нескольких генералов Росгвардии
Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы о возбуждении уголовного дела против четырех генералов и трех полковников Росгвардии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах. Сотрудники ведомства подозреваются в хищениях и мошенничестве после проверки в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». На нее потратили 200 млн руб., но система не заработала.
Собеседник издания рассказал, что попытки внедрить ИС в Росгвардии предпринимались в 2012-2016 гг. Тогда планировалось внести все объекты недвижимости ведомства в единый реестр. Сначала пять договоров на создание ИС подписали главный центр автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийский НИИ автоматизации управления в непромышленной сфере им. В.В. Соломатина. Система должна была начать работать в 2016 г.
В этому времени внутренние войска МВД прекратили существование, и на их основе была создана Росгвардия. ИС «Недвижимость» тогда существовала только на бумаге, загрузить ее и начать работать с ней было нельзя, а 192 млн руб., выделенные из бюджета на ее создание, были полностью освоены. По предварительным подсчетам проверяющих, цена работ была завышена на 90 млн руб.
Под подозрение попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, в том числе генерал-майор Андрей Козлов, который был повышен до замначальника главного управления связи Росгвардии, и три полковника. Выяснилось, что в 2017 г. несколько высокопоставленных сотрудников Росгвардии подписали поддельные акты о введении в строй так и не запущенной ИС «Недвижимость». В итоге прокуратура заподозрила в возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, бывшего начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Алексая Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова и главу департамента строительства Росгвардии Валерия Дугинова.