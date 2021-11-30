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Минсельхоз разработал перечень неисправностей для запрета езды на снегоходах

Ведомости

Минсельхоз разработал проект постановления правительства, в котором предлагается установить перечень неисправностей, при которых запрещено использовать снегоходы, квадроциклы, багги и другие виды внедорожной техники, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Проект рассматривает правительственная комиссия по проведению административной реформы.

Разработка такого перечня предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», который вступит в силу в июле 2022 г. Министерство разрабатывало документ для сельхозтехники, но его положения коснутся и владельцев снегоходов и багги.

Согласно проекту, владельцам такой техники будет запрещено ее использовать при неисправности тормозов или люфте рулевого управления; если при нажатии на педаль тормоза не загораются стоп-сигналы, неисправны звуковой сигнал, выхлопная система не горят фары, нет номерного знака или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе. 

Последствия запрета эксплуатации будут зависеть от конкретного региона: власти субъектов должны будут разработать собственную процедуру до 1 сентября 2022 г., когда документ Минсельхоза вступит в силу. 

Начальник управления регионального государственного технадзора Подмосковья Сергей Фролов подтвердил изданию такое положение. Он рассказал, что, если инспектор обнаружит неисправность, которая угрожает жизни и здоровью людей, нужно будет добиваться прекращения эксплуатации техники по новой процедуре. Можно, например, опечатать ее, установить блокираторы и эвакуировать в зависимости от ситуации. Такие меры будут применяться только при участии полицейских или ГИБДД, независимо от места, где снегоход был остановлен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных