Минсельхоз разработал перечень неисправностей для запрета езды на снегоходах

Начальник управления регионального государственного технадзора Подмосковья Сергей Фролов подтвердил изданию такое положение. Он рассказал, что, если инспектор обнаружит неисправность, которая угрожает жизни и здоровью людей, нужно будет добиваться прекращения эксплуатации техники по новой процедуре. Можно, например, опечатать ее, установить блокираторы и эвакуировать в зависимости от ситуации. Такие меры будут применяться только при участии полицейских или ГИБДД, независимо от места, где снегоход был остановлен.