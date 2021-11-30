Минсельхоз разработал перечень неисправностей для запрета езды на снегоходах
Минсельхоз разработал проект постановления правительства, в котором предлагается установить перечень неисправностей, при которых запрещено использовать снегоходы, квадроциклы, багги и другие виды внедорожной техники, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Проект рассматривает правительственная комиссия по проведению административной реформы.
Разработка такого перечня предусмотрена законом «О самоходных машинах и других видах техники», который вступит в силу в июле 2022 г. Министерство разрабатывало документ для сельхозтехники, но его положения коснутся и владельцев снегоходов и багги.
Согласно проекту, владельцам такой техники будет запрещено ее использовать при неисправности тормозов или люфте рулевого управления; если при нажатии на педаль тормоза не загораются стоп-сигналы, неисправны звуковой сигнал, выхлопная система не горят фары, нет номерного знака или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе.
Последствия запрета эксплуатации будут зависеть от конкретного региона: власти субъектов должны будут разработать собственную процедуру до 1 сентября 2022 г., когда документ Минсельхоза вступит в силу.
Начальник управления регионального государственного технадзора Подмосковья Сергей Фролов подтвердил изданию такое положение. Он рассказал, что, если инспектор обнаружит неисправность, которая угрожает жизни и здоровью людей, нужно будет добиваться прекращения эксплуатации техники по новой процедуре. Можно, например, опечатать ее, установить блокираторы и эвакуировать в зависимости от ситуации. Такие меры будут применяться только при участии полицейских или ГИБДД, независимо от места, где снегоход был остановлен.