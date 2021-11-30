Гинцбург: назальная вакцина защитит от COVID-19 привитых не только «Спутником V»

В России разрабатываются две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают Центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку. Гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказывал, что такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания.