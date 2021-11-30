Гинцбург: назальная вакцина защитит от COVID-19 привитых не только «Спутником V»
Назальная вакцина от коронавируса, разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, защитит людей, которые ранее привились не «Спутником V», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.
«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — сказал Гинцбург.
В России разрабатываются две назальные формы вакцины от коронавируса на основе «Спутника V» — их разрабатывают Центр им. Гамалеи и компания «Генериум», которая купила лицензию на такую разработку. Гендиректор «Генериума» Даниил Талянский рассказывал, что такая форма препарата переносится мягче классической, но не уступает по эффективности. Компания ожидает разрешения Минздрава провести клинические испытания.
В интервью «Российской газете» Гинцбург объяснял, что назальная вакцина создает иммунитет к коронавирусу в носоглотке, а «Спутник V» — в крови, поэтому препараты должны дополнять друг друга и создавать два защитных барьера.
Позднее Гинцбург сообщил, что разработчики не зарегистрировали побочных эффектов от назальной вакцины. 13 октября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея для носа, который разработан в Центре им. Гамалеи. Такая прививка не станет альтернативой уколу, но создаст дополнительную защиту верхних дыхательных путей.