В Кремле не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации

Ранее австрийская газета Die Presse сообщила со ссылкой на законопроект правительства страны, что с февраля 2022 г. в Австрии будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. За отказ от вакцинации предусмотрен штраф 3600 евро или четыре месяца лишения свободы, если человек откажется его платить. Те, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться, должен будет выплатить штраф в 7200 евро. Исключение будет сделано только для тех, у кого есть риск жизни и здоровью из-за вакцинации, беременных женщин и детей до 12 лет.