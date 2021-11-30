В Кремле не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации
В России не могут быть введены штрафы за отказ от вакцинации или другие наказания, как в Австрии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — ответил Песков на вопрос о возможности введения в России подобных мер, как в Австрии.
Ранее австрийская газета Die Presse сообщила со ссылкой на законопроект правительства страны, что с февраля 2022 г. в Австрии будет введена обязательная вакцинация от коронавируса. За отказ от вакцинации предусмотрен штраф 3600 евро или четыре месяца лишения свободы, если человек откажется его платить. Те, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться, должен будет выплатить штраф в 7200 евро. Исключение будет сделано только для тех, у кого есть риск жизни и здоровью из-за вакцинации, беременных женщин и детей до 12 лет.
Президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По его мнению, нужно убеждать людей сделать прививку. Власти всех регионов России на фоне подъема заболеваемости ввели обязательную вакцинацию отдельных групп населения: представителей профессий, которые часто контактируют с людьми, студентов и людей старше 60 лет, у которых есть высокий риск развития тяжелого течения COVID-19 и смерти.