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Общество

В России второй день подряд выявили менее 33 000 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировано 32 837 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд не превышает уровень в 33 000 случаев заражения: 30 ноября было выявлено 32 648 случаев заражения. Также за сутки зарегистрировано 1226 случаев смерти от COVID-19.

За весь период пандемии в России выявили 9 669 718 случаев заражения коронавирусом. 8 364 932 пациента выздоровели от вируса, 276 419 — скончались.

В Москве за сутки зарегистрировали 2757 случаев заражения — на 31 меньше, чем днем ранее. Показатель второй день подряд не превышает отметки в 3000. За сутки в городе госпитализировали 905 пациентов с COVID-19, 593 находятся на ИВЛ. 

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2419 случаев, Московской области — 2008, Самарской области — 904, Краснодарском крае — 868, Воронежской области — 741 случай. 

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, а полностью вакцинировались 60,8 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных