В России второй день подряд выявили менее 33 000 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 32 837 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель второй день подряд не превышает уровень в 33 000 случаев заражения: 30 ноября было выявлено 32 648 случаев заражения. Также за сутки зарегистрировано 1226 случаев смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 9 669 718 случаев заражения коронавирусом. 8 364 932 пациента выздоровели от вируса, 276 419 — скончались.
В Москве за сутки зарегистрировали 2757 случаев заражения — на 31 меньше, чем днем ранее. Показатель второй день подряд не превышает отметки в 3000. За сутки в городе госпитализировали 905 пациентов с COVID-19, 593 находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2419 случаев, Московской области — 2008, Самарской области — 904, Краснодарском крае — 868, Воронежской области — 741 случай.
По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн россиян, а полностью вакцинировались 60,8 млн.