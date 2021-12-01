В России второй день подряд выявили менее 33 000 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки зарегистрировали 2757 случаев заражения — на 31 меньше, чем днем ранее. Показатель второй день подряд не превышает отметки в 3000. За сутки в городе госпитализировали 905 пациентов с COVID-19, 593 находятся на ИВЛ.