СКР провел обыски у сотрудников «Московского тренингового центра»

«В центре применялась методика "лайфспринг" – трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 г. одна из выпускниц совершила акт суицида», — рассказали в СК. Фигуранты дела скрываются, они объявлены в федеральный розыск.