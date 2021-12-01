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СКР провел обыски у сотрудников «Московского тренингового центра»

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Следственный комитет провел обыски у администраторов и активных участников «Московского тренингового центра», говорится на сайте СК. Их доставили в подразделение СК для проведения следственных действий.

В отношении трех руководителей центра расследуется уголовное дело. Им заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), ч. 1 ст. 239 (создание некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, центр начал работать в начале 2000-х гг. под руководством психолога Романа Тихонова, его супруги и дочери.

«В центре применялась методика "лайфспринг" – трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 г. одна из выпускниц совершила акт суицида», — рассказали в СК. Фигуранты дела скрываются, они объявлены в федеральный розыск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных