СКР провел обыски у сотрудников «Московского тренингового центра»
Следственный комитет провел обыски у администраторов и активных участников «Московского тренингового центра», говорится на сайте СК. Их доставили в подразделение СК для проведения следственных действий.
В отношении трех руководителей центра расследуется уголовное дело. Им заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), ч. 1 ст. 239 (создание некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным следствия, центр начал работать в начале 2000-х гг. под руководством психолога Романа Тихонова, его супруги и дочери.
«В центре применялась методика "лайфспринг" – трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 г. одна из выпускниц совершила акт суицида», — рассказали в СК. Фигуранты дела скрываются, они объявлены в федеральный розыск.