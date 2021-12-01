В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках
МВД Белоруссии задержало 11 человек за «циничные» комментарии о погибших в ходе учений на территории республики российских десантниках, сообщает ведомство в Telegram.
«Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС», — говорится в сообщении МВД республики.
Всего сотрудники ведомства установили более 50 человек, которые размещали «кощунственные и оскорбительные» комментарии о трагедии в различных мессенджерах и социальных сетях.
12 ноября Минобороны России сообщило о гибели двух военнослужащих российской армии в ходе десантирования на совместных учениях с Белоруссией в Гродно. Трагедия произошла «из-за внезапного сильного ветра», отмечали в ведомстве. Один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта.