В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках

12 ноября Минобороны России сообщило о гибели двух военнослужащих российской армии в ходе десантирования на совместных учениях с Белоруссией в Гродно. Трагедия произошла «из-за внезапного сильного ветра», отмечали в ведомстве. Один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта.