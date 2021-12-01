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В Белоруссии задержали 11 человек за комментарии о погибших десантниках

Ведомости

МВД Белоруссии задержало 11 человек за «циничные» комментарии о погибших в ходе учений на территории республики российских десантниках, сообщает ведомство в Telegram.

«Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС», — говорится в сообщении МВД республики.

Всего сотрудники ведомства установили более 50 человек, которые размещали «кощунственные и оскорбительные» комментарии о трагедии в различных мессенджерах и социальных сетях.

12 ноября Минобороны России сообщило о гибели двух военнослужащих российской армии в ходе десантирования на совместных учениях с Белоруссией в Гродно. Трагедия произошла «из-за внезапного сильного ветра», отмечали в ведомстве. Один из погибших военнослужащих пытался спасти себя и второго погибшего сослуживца при помощи запасного парашюта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных