В Москве простились с Александром Градским

Градский родился 3 ноября 1949 г. в Челябинской области. В 1969 г. он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных, где начал выступать сольно. Является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных картин. В 1965 г. артист создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи».