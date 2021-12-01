В Москве простились с Александром Градским
Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским прошла сегодня в театре «Градский холл» в Москве, сообщают «РИА Новости». Музыкант скончался 28 ноября в возрасте 72 лет.
Помимо родственников артиста проститься с ним пришли многие деятели культуры и искусства. Среди них — генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский, народный артист РСФСР Лев Лещенко, композитор и врио худрука театра «Градский холл» Алексей Рыбников и другие.
Гражданская панихида длилась с 10.00 до 12.00 мск. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
Накануне своей смерти, 26 ноября, музыкант попал в реанимацию с инсультом. По данным СМИ, причиной его кончины стал инфаркт головного мозга. Здоровье артиста ухудшилось после COVID-19, который он перенес в сентябре.
Градский родился 3 ноября 1949 г. в Челябинской области. В 1969 г. он поступил на факультет академического пения в Российскую академию музыки им. Гнесиных, где начал выступать сольно. Является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных картин. В 1965 г. артист создал одну из первых советских рок-групп «Славяне», год спустя — «Скоморохи».
В 2014 г. Градский в Москве открыл собственный музыкальный театр «Градский холл», строительство которого шло более 20 лет. С 2012 г. музыкант принимал участие в телепроекте «Голос» на «Первом канале» в качестве наставника.
Градский является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации (1997), лауреатом Государственной премии РФ (1999), народным артистом Российской Федерации (1999) и Приднестровской Молдавской Республики (2014). В 2019 г. он стал лауреатом премии Владимира Высоцкого «Своя колея» «за творческую бескомпромиссность и огромный созидательный талант, за служение добру и красоте».