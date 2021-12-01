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Общество

В центре Мюнхена взорвалась бомба времен Второй мировой войны

Ведомости

Минимум четыре человека пострадали в результате взрыва на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn в Мюнхене, сообщает Bild.

Взрыв произошел возле моста Доннерсбергер, расположенного неподалеку от здания Главного железнодорожного вокзала в центре Мюнхена. В настоящее время там ведется строительство дополнительной железнодорожной линии для скоростных поездов.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, во время бурения сдетонировала 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны, обломки которой разлетелись на сотни метров.

Движение поездов в районе временно приостановлено, территорию оцепили сотрудники полиции. На место происшествия также прибыли пожарные машины и сотрудники аварийно-спасательных служб. Над территорией кружил вертолет федеральной полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных