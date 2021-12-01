В центре Мюнхена взорвалась бомба времен Второй мировой войны
Минимум четыре человека пострадали в результате взрыва на строительной площадке железнодорожной компании Deutsche Bahn в Мюнхене, сообщает Bild.
Взрыв произошел возле моста Доннерсбергер, расположенного неподалеку от здания Главного железнодорожного вокзала в центре Мюнхена. В настоящее время там ведется строительство дополнительной железнодорожной линии для скоростных поездов.
По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Херрманна, во время бурения сдетонировала 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны, обломки которой разлетелись на сотни метров.
Движение поездов в районе временно приостановлено, территорию оцепили сотрудники полиции. На место происшествия также прибыли пожарные машины и сотрудники аварийно-спасательных служб. Над территорией кружил вертолет федеральной полиции.