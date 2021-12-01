РФС и РПЛ договорились об увеличении посещаемости матчей до 70%
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) договорились об увеличении посещаемости матчей до 70%, сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на письмо замруководителя Роспотребнадзора Москвы.
По данным телеканала, в конце ноября РФС получил письмо ведомства, в котором говорится о том, что допускается увеличение численности участников в мероприятии до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие.
«Увеличение зрительской квоты распространяется на лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID -19) или ранее перенесенное заболевание», — сообщает телеканал.
Столичный Роспотребнадзор согласовал РПЛ увеличение максимальной посещаемости для арен «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и «Динамо». На данный момент зрительская квота составляет 30%.