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Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое

Ведомости

В июне — сентябре текущего года в России по инициативе Банка России было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номера, которые использовались мошенниками для кражи денег у граждан, следует из материалов ЦБ. За аналогичный период 2020 г. операторы по запросу регулятора заблокировали 10,7 тыс. номеров, 2019-го — 5,2 тыс.

Число мошеннических городских телефонных номеров, выявленных в III квартале текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150,1%, до 19,1 тыс., а мобильных телефонных номеров — почти на 79,9%, до более 5 тыс. Мошеннических номеров горячей линии 8800 было выявлено 221 (на 12,3% меньше).

Также за отчетный период по требованию ЦБ было заблокировано 1,9 тыс. интернет-ресурсов, через которые мошенники осуществляли противоправную деятельность (в III квартале 2020-го —  1,6 тыс.). Из них более 1,5 тыс. — сайты нелегальных финансовых организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты реально существующих финансовых организаций.

По подсчетам ЦБ, мошенники украли у клиентов российских банков 3,2 млрд руб. в III квартале 2021 г. Это на 18% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Всего в июне — сентябре 2021 г. злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей против 182 954 в III квартале прошлого года. При этом ЦБ отметил сокращение доли хищений, осуществленных с использованием метода социальной инженерии, с 63,8 до 41%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных