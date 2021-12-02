Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое
В июне — сентябре текущего года в России по инициативе Банка России было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номера, которые использовались мошенниками для кражи денег у граждан, следует из материалов ЦБ. За аналогичный период 2020 г. операторы по запросу регулятора заблокировали 10,7 тыс. номеров, 2019-го — 5,2 тыс.
Число мошеннических городских телефонных номеров, выявленных в III квартале текущего года, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150,1%, до 19,1 тыс., а мобильных телефонных номеров — почти на 79,9%, до более 5 тыс. Мошеннических номеров горячей линии 8800 было выявлено 221 (на 12,3% меньше).
Также за отчетный период по требованию ЦБ было заблокировано 1,9 тыс. интернет-ресурсов, через которые мошенники осуществляли противоправную деятельность (в III квартале 2020-го — 1,6 тыс.). Из них более 1,5 тыс. — сайты нелегальных финансовых организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты реально существующих финансовых организаций.
По подсчетам ЦБ, мошенники украли у клиентов российских банков 3,2 млрд руб. в III квартале 2021 г. Это на 18% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Всего в июне — сентябре 2021 г. злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей против 182 954 в III квартале прошлого года. При этом ЦБ отметил сокращение доли хищений, осуществленных с использованием метода социальной инженерии, с 63,8 до 41%.