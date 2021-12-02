Число заблокированных в России телефонных номеров мошенников выросло вдвое

По подсчетам ЦБ, мошенники украли у клиентов российских банков 3,2 млрд руб. в III квартале 2021 г. Это на 18% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Всего в июне — сентябре 2021 г. злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей против 182 954 в III квартале прошлого года. При этом ЦБ отметил сокращение доли хищений, осуществленных с использованием метода социальной инженерии, с 63,8 до 41%.