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На Курилах развернули российские ракетные комплексы «Бастион»

Ведомости

На Курильских островах заступили на дежурство расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота, сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе флота.

Комплексы были размещены на безлюдном острове Матуа в центральной части Курильской гряды, который административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Ракетчики будут нести на нем круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава», — говорится в сообщении пресс-службы. Технику, личный состав и материальные средства доставили большие десантные корабли. Специалисты уже смонтировали оборудование и хранилища, а также подготовили подъезды к стартовым позициям.

В состав комплекса «Бастион» входят сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт», способные поражать современные боевые корабли класса «крейсер» на дистанции до 300 км, а также четыре самоходные пусковые установки (экипаж установки — три человека) с двумя ракетами на каждой, боевая машина управления с экипажем из пяти человек и четыре транспортно-заряжающие машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных