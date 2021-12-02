На Курилах развернули российские ракетные комплексы «Бастион»
На Курильских островах заступили на дежурство расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота, сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе флота.
Комплексы были размещены на безлюдном острове Матуа в центральной части Курильской гряды, который административно входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Ракетчики будут нести на нем круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.
«На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава», — говорится в сообщении пресс-службы. Технику, личный состав и материальные средства доставили большие десантные корабли. Специалисты уже смонтировали оборудование и хранилища, а также подготовили подъезды к стартовым позициям.
В состав комплекса «Бастион» входят сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт», способные поражать современные боевые корабли класса «крейсер» на дистанции до 300 км, а также четыре самоходные пусковые установки (экипаж установки — три человека) с двумя ракетами на каждой, боевая машина управления с экипажем из пяти человек и четыре транспортно-заряжающие машины.