Траекторию полета МКС скорректируют для уклонения от обломков ракеты
3 декабря планируется скорректировать траекторию полета Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с обломком ракеты-носителя «Пегас» США, которая была запущена в 1994 г., сообщил в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Предварительно 3 декабря <…> в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. — 19.05.1994)», — говорится в сообщении.
15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором. Во время первых двух сближений российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.
Космический мусор появился в результате испытания Россией противоспутниковой ракеты, которая 15 ноября уничтожила один из своих космических спутников. В Минобороны при этом исключили возможность угрозы для МСК в результате испытаний.
25 ноября фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 в 7:18 мск пролетел в 5 км от Международной космической станции, сообщил «Роскосмос». Уточняется, что помех для полета станции фрагмент не создал.