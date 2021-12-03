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Траекторию полета МКС скорректируют для уклонения от обломков ракеты

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3 декабря планируется скорректировать траекторию полета Международной космической станции (МКС), чтобы избежать столкновения с обломком ракеты-носителя «Пегас» США, которая была запущена в 1994 г., сообщил в своем Telegram-канале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Предварительно 3 декабря <…> в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. — 19.05.1994)», — говорится в сообщении.

15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором. Во время первых двух сближений российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.

Космический мусор появился в результате испытания Россией противоспутниковой ракеты, которая 15 ноября уничтожила один из своих космических спутников. В Минобороны при этом исключили возможность угрозы для МСК в результате испытаний.

25 ноября фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 в 7:18 мск пролетел в 5 км от Международной космической станции, сообщил «Роскосмос». Уточняется, что помех для полета станции фрагмент не создал.

Ранее по теме: Фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел в 5 км от МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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