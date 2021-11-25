Фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел в 5 км от МКС
Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 в 7:18 мск пролетел в 5 км от Международной космической станции, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км», — сказано в сообщении. Уточняется, что помех для полета станции фрагмент не создал.
23 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что 25 ноября ожидают фрагмент Falcon 9 в 5,5 км от МКС. В госкорпорации рассказали, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и Центр управления полетами готовятся к проведению расстыковки МКС и грузового корабля «МС-17» и стыковке станции с кораблем «Прогресс М-УМ». Стыковка с МКС запланирована на 26 ноября в 18:26 мск.
15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором. Во время первых двух сближений Шкаплеров и Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что космический мусор появился в результате испытания Россией противоспутниковой ракеты, которая 15 ноября уничтожила один из своих космических спутников. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. В Минобороны при этом исключили возможность угрозы для МСК в результате испытаний.