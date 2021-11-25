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Фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел в 5 км от МКС

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Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 в 7:18 мск пролетел в 5 км от Международной космической станции, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с Международной космической станцией, в 07:18 по московскому времени прошел мимо МКС на расстоянии свыше 5 км», — сказано в сообщении. Уточняется, что помех для полета станции фрагмент не создал.

23 ноября в «Роскосмосе» сообщили, что 25 ноября ожидают фрагмент Falcon 9 в 5,5 км от МКС. В госкорпорации рассказали, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и Центр управления полетами готовятся к проведению расстыковки МКС и грузового корабля «МС-17» и стыковке станции с кораблем «Прогресс М-УМ». Стыковка с МКС запланирована на 26 ноября в 18:26 мск. 

15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором. Во время первых двух сближений Шкаплеров и Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что космический мусор появился в результате испытания Россией противоспутниковой ракеты, которая 15 ноября уничтожила один из своих космических спутников. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. В Минобороны при этом исключили возможность угрозы для МСК в результате испытаний.

Ранее по теме: Шойгу заявил об успешных испытаниях противоспутникового оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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