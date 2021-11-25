Фрагмент американской ракеты Falcon 9 пролетел в 5 км от МКС

15 ноября МКС несколько раз сближалась с космическим мусором. Во время первых двух сближений Шкаплеров и Дубов и американский астронавт Марк Ванде Хай перешли на борт «Союза МС-19», американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер прятались на борту Crew Dragon. В «Роскосмосе» сообщали, что МКС дважды успешно разминулась с космическим мусором, станция и экипаж не пострадали.



Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что космический мусор появился в результате испытания Россией противоспутниковой ракеты, которая 15 ноября уничтожила один из своих космических спутников. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы. В Минобороны при этом исключили возможность угрозы для МСК в результате испытаний.